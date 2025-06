Un refus de couverture médiatique préjudiciable à l’ex-président de la RD Congo

par Human Rights Watch

Click to expand Image L'ex-président de la République démocratique du Congo Joseph Kabila arrive à Goma, le 29 mai 2025. © 2025 Moses Sawasawa/AP Photo La semaine dernière, les autorités de la République démocratique du Congo ont imposé une interdiction de toute couverture médiatique de l'ancien président Joseph Kabila ou de son parti durant 90 jours, en réponse à ses récentes déclarations et à sa visite dans l'est du pays, en proie à des troubles, après son retour en RD Congo suite à deux années d’exil.Joseph Kabila a dirigé la RD Congo pendant 18 ans après avoir succédé à son…



