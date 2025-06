Gaza : les attaques israéliennes contre des écoles sont des « crimes de guerre », selon des enquêteurs de l'ONU

Des enquêteurs indépendants mandatés par le Conseil des droits de l’homme de l’ONU ont affirmé mardi que les attaques israéliennes contre des écoles et des sites religieux et culturels à Gaza constituent des crimes de guerre et un crime contre l’humanité « d’extermination ».



