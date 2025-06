Les eaux de nos rivières se réchauffent et ce n’est pas sans conséquence pour les poissons

Depuis des générations, la rivière Jacques-Cartier est une destination prisée des pêcheurs amateurs en quête de sensations fortes.Sillonnant les paysages époustouflants du parc national de la Jacques-Cartier, au nord de la ville de Québec, cette rivière froide et limpide est depuis longtemps appréciée pour sa sérénité et sa beauté naturelle.La rivière Jacques-Cartier offre aussi la possibilité d’attraper l’un des poissons indigènes les plus emblématiques du Canada : l’omble de fontaine (Salvelinus fontinalis), communément appelée truite mouchetée, une espèce d’eau…