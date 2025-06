23e Conseil national de Québec solidaire : remettre les travailleuses et les travailleurs au coeur de notre action politique

Québec solidaire tenait cette fin de semaine son 23e Conseil national. Lors de cette instance, les membres de Québec solidaire ont adopté à 95% le Manifeste pour un Québec solidaire de ses travailleuses et travailleurs.

« Lors de mon arrivée comme cheffe parlementaire, j’ai passé un message clair : porter la voix des gens qui travaillent fort et qui en arrachent sera mon étoile polaire. Aujourd’hui, je suis très heureuse de voir que l’ensemble du parti a choisi de partager cette orientation prioritaire. Face aux attaques incessantes de la CAQ, les travailleuses et les travailleurs ont besoin d’une voix forte, capable d’être à leurs côtés sur le terrain et de défendre leurs intérêts à l’Assemblée nationale. C’est l’engagement que prend Québec solidaire aujourd’hui : ce sera notre priorité pour les mois et les années à venir, notre étoile polaire », a déclaré Ruba Ghazal, porte-parole de Québec solidaire.

« Avec ce vote, nous envoyons un message à toutes les Québécoises et les Québécois qui travaillent, qui paient leurs impôts, et qui ont l’impression que leur vie ne s’améliore pas, que la situation ne cesse de se dégrader depuis 30 ans : Québec solidaire est là pour vous. Face à la crise du logement, aux services publics à genoux, à un coût de la vie qui ne cesse de s’envoler, ça prend d’autres solutions, d’autres façons de faire. Ça prend un gouvernement solidaire, qui met les intérêts du plus grand nombre au sommet de sa liste de priorités », a ajouté Guillaume Cliche-Rivard, porte-parole de Québec solidaire.

Ce Conseil national fut aussi l’occasion de conclure la transposition en politiques internes de nos nouveaux statuts, adoptés lors du Congrès tenu du 15 au 17 novembre 2024.

« Il y a plus d’un an, nous avions fait le choix de lancer la modernisation des structures de Québec solidaire, pour qu’elles soient plus adaptées à la réalité politique et institutionnelle québécoise. Aujourd’hui, nous concluons ce processus, qui nous permet d’aborder les échéances à venir avec une organisation plus agile et plus efficace. Je tiens à féliciter l’ensemble des personnes qui ont travaillé fort pour faire advenir cette réforme dans les temps, et en répondant aux objectifs qu’on s’était fixés collectivement », a conclu Ruba Ghazal, porte-parole de Québec solidaire.