L'inculpation d'un Camerounais pourrait être un pas dans la bonne direction

par Human Rights Watch

Click to expand Image Eric Tataw. © Eric Tataw/X Dans un possible pas vers la justice, Eric Tataw, un ressortissant camerounais résidant dans l'État américain du Maryland, a été inculpé par un tribunal fédéral pour divers crimes, notamment des menaces de violence à l'encontre de civils.Eric Tataw, âgé de 38 ans, est un activiste sur les réseaux sociaux.L'acte d'accusation datant d’avril fait suite à une enquête menée par les services américains de l'immigration et des douanes (Immigration and Customs Enforcement, ICE), en collaboration avec le Bureau fédéral d’enquête (Federal…



Lire l'article complet