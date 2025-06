Bilan parlementaire: «La CAQ est un gouvernement anti-travailleurs» – Ruba Ghazal

La cheffe parlementaire solidaire Ruba Ghazal, et son leader parlementaire Guillaume Cliche-Rivard, ont profité du bilan de fin de session pour dénoncer les décisions anti-travailleurs de la CAQ, et les coupures qui vont nuire aux familles du Québec.

« Du monde qui travaille fort, j’en ai croisé tout au long de ma carrière, que ce soit comme gestionnaire en entreprise ou comme députée de Mercier et je suis fière du caucus solidaire qui a été redoutable pour les défendre. La CAQ a passé la session à prendre le bord des multinationales en restreignant le droit de grève et en faisant un bâillon sur-mesure pour l’entreprise américaine Stablex. À Québec solidaire, on a plutôt posé les bases pour 2026 en proposant des solutions pour répondre concrètement aux problèmes des gens. Surtout, on est restés cohérents avec nos convictions environnementales, indépendantistes et de justice sociale. Un exemple : Québec solidaire est le seul parti à ne jamais avoir tergiversé au sujet des pipelines. On a des principes et on les tient, on ne change pas nos positions au gré des sondages, ça sera notre fer de lance pour l’élection de 2026 », a déclaré Mme Ghazal.

QS efficace contre l’arrogance de la CAQ

Pour le porte-parole par intérim Guillaume Cliche-Rivard, l’efficacité des solidaires contraste avec un gouvernement de la CAQ en fin de régime, qui cumule les scandales et les mauvaises décisions.

« François Legault est un bluffeur. Il a tenté de nous faire croire qu’il avait un bon gouvernement de gestionnaires, mais il n’est pas capable de s’occuper du parc hospitalier, des centaines de projets d’écoles sont arrêtés, les scandales de gaspillages à la Northvolt et SAAQclic s’accumulent, sans oublier la décote. La moyenne au bâton de François Legault est très mauvaise et les Québécois sont exaspérés de ce gouvernement arrogant », a renchéri M. Cliche-Rivard.