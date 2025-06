L’opération militaire destructrice menée par Israël en Cisjordanie alimente le déplacement forcé massif de Palestinien·ne·s

par Amnesty International

L'armée israélienne a déplacé des dizaines de milliers de Palestinien·ne·s en détruisant des habitations et des infrastructures civiles essentielles dans les camps de réfugié·e·s de Jénine et de Tulkarem, les rendant inhabitables, dans le cadre de l'opération militaire qu'elle mène actuellement en Cisjordanie occupée, a déclaré Amnesty International. Le 5 juin, les Palestinien·ne·s commémorent la Journée



