Les think tanks conservateurs à l’épreuve du moment Trump

par Pierre Mourier, Doctorant en études nord-américaines, Université Lumière Lyon 2

Quentin Peuron, Doctorant en études nord-américaines, Université Lumière Lyon 2

Depuis des décennies, les think tanks jouent un rôle majeur dans l’élaboration des orientations idéologiques des deux principaux partis aux États-Unis. Une bonne partie de ces centres de réflexion sont résolument conservateurs. S’ils ont eu un certain impact lors du premier mandat de Trump, cet écosystème a connu une nette recomposition durant celui de Biden quand sont apparues de nouvelles structures, cette fois totalement trumpistes dès le départ. Think tanks installés depuis longtemps et nouveaux venus se livrent une lutte d’influence acharnée, parfois jusqu’au sein de la Maison Blanche.





