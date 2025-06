RDC. Les victimes attendent toujours la justice, la vérité et des réparations, 25 ans après la guerre de Kisangani

par Amnesty International

Vingt-cinq ans après la guerre des six jours à Kisangani, en République démocratique du Congo (RDC), lors de laquelle des centaines de civil·e·s ont été tués et des milliers d'autres blessés, les victimes attendent toujours la vérité, la justice et, pour la plupart, des réparations, a indiqué Amnesty International dans un nouveau rapport ce 5 juin.



