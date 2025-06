Libye : les sites de graves abus doivent être mis sous scellés et faire l’objet d’une enquête, selon l’ONU

Le chef des droits de l’homme des Nations Unies, Volker Türk, s’est déclaré mercredi choqué par les découvertes dans des centres de détention officiels et non officiels gérés par un groupe armé à Tripoli, en Libye, appelant à la mise sous scellés des sites et à des enquêtes rapides, indépendantes et transparentes de la part des autorités libyennes.



