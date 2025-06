Gaza : les attaques près des centres d’aide pourraient constituer un « crime de guerre », selon l'ONU

Les attaques dirigées contre des civils près des centres d’aide dans la bande de Gaza pourraient constituer « une grave violation du droit international et un crime de guerre », a indiqué mardi le chef des droits de l’homme de l’ONU, relevant que « chacune de ces attaques doit faire l’objet d’une enquête rapide et impartiale, et les responsables doivent rendre des comptes ».



