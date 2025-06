Soudan du Sud : plus de 165.000 personnes déplacées de force en trois mois

Plus de 165.000 personnes ont fui les tensions et les conflits croissants au Soudan du Sud au cours des trois derniers mois, cherchant la sécurité à la fois dans le pays et au-delà des frontières et aggravant une situation humanitaire déjà désastreuse dans toute la région, a averti mardi l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés.



Lire l'article complet