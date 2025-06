Niger. Après six mois de prison, la détention arbitraire du défenseur des droits humains Moussa Tchangari doit cesser

par Amnesty International

Les autorités nigériennes doivent libérer immédiatement Moussa Tchangari, militant de la société civile et défenseur des droits humains, et cesser d'utiliser les accusations de terrorisme pour faire taire les voix discordantes ont déclaré aujourd'hui Amnesty International, Human Rights Watch, la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH) et l'Organisation mondiale contre la torture (OMCT), dans […]



