La justice retardée en République centrafricaine

par Human Rights Watch

Click to expand Image Joseph Figueira Martin dans le sud de la Mauritanie en mai 2022. © 2022 Privé La semaine dernière marquait le premier anniversaire de l'arrestation de Joseph Figueira Martin en République centrafricaine. Cet ancien analyste de l'International Crisis Group a été arrêté par les forces russes à Zemio, dans le sud-est du pays, où il menait des recherches pour FHI 360, une organisation américaine qui vise à réduire la pauvreté, à développer les opportunités économiques et à prévenir les violences sexistes et sexuelles.Alors que sa famille et ses amis commémorent…



Lire l'article complet