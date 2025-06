Annalena Baerbock élue présidente de l’Assemblée générale de l'ONU

D’un pas assuré, Annalena Baerbock fait son entrée dans l’histoire onusienne. Vêtue d’un tailleur blanc éclatant — clin d’œil assumé aux suffragettes et à leur combat pour le droit de vote — elle s’avance vers le podium de l’Assemblée générale. Quelques instants plus tôt, l’ex-ministre allemande des affaires étrangères a été élue, avec le soutien de 167 États membres sur 193, à la présidence de la plus vaste enceinte du multilatéralisme mondial.



Lire l'article complet