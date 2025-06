La RDC face à l'une des plus grandes crises de déplacement interne au monde

Avec plus de 7 millions de personnes chassées de leurs foyers par des conflits armés, des violences intercommunautaires, des catastrophes naturelles et des expulsions forcées dans le cadre de projets d’extraction minière, la République démocratique du Congo (RDC) est confrontée à l’une des plus grandes crises de déplacement interne au monde et la plus longue, a indiqué lundi une experte indépendante de l’ONU.



