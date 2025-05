Guerre des mots au Conseil de sécurité : l’Ukraine en ligne de mire

L’air était lourd vendredi dans la chambre du Conseil de sécurité de l’ONU, à New York — saturé de griefs, de fureur et d’échos historiques. À l’initiative de la Fédération de Russie, une nouvelle réunion sur la guerre en Ukraine s’est transformée, non pas en un espace de négociation, mais en champ de bataille verbal où la diplomatie s’effaçait devant l’invective.



Lire l'article complet