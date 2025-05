Kirghizistan. La détention d’employé·e·s du média Kloop marque un durcissement de la répression contre le journalisme indépendant

par Amnesty International

En réaction aux descentes effectuées par les services de sécurité dans les locaux de Kloop Media, ainsi qu'à l'arrestation et à l'interrogatoire, par le Comité d'État pour la sécurité nationale (GKNB) à Bichkek, d'employé·e·s en poste et d'ex-employé·e·s, dont le caméraman Alexandre Alexandrov, le journaliste Abdil Aitbaï Tegin et Zhoomart Duulatov, Marie Struthers, directrice du […]



