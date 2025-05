RDC : plus d'un million d'enfants privés d’école en Ituri en raison du conflit et de la baisse de l’aide

L’intensification du conflit, les combats intercommunautaires et les déplacements forcés dans l'est de la République démocratique du Congon privent d’école plus d'un million d'enfants rien que dans la province d’Ituri, a averti une agence de l’ONU.



