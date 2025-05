Le réchauffement climatique devrait dépasser 1,5 °C d’ici à 2029, selon l’ONU

L'année 2024 a été la plus chaude jamais enregistrée et la tendance est loin de s'inverser. Un nouveau rapport de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) prévient que les températures mondiales vont probablement continuer à augmenter, au point que la décennie actuelle s'annonce comme la plus chaude jamais enregistrée.



