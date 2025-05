RDC. Le M23 tue, torture et retient des civils en otage dans des lieux de détention – Nouvelle enquête

par Amnesty International

Le Mouvement du 23 mars (M23), soutenu par le Rwanda, tue, torture et fait disparaître de force des détenus, en prend certains en otage et les soumet à des conditions inhumaines dans des lieux de détention à Goma et Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC). Ces actes violent le droit international humanitaire



