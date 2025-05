Éthiopie. Les autorités doivent engager des négociations avec les professionnel·le·s de santé en grève et libérer sans condition ceux qui sont détenus

par Amnesty International

Les autorités éthiopiennes doivent engager sans plus attendre des négociations avec les professionnel·le·s de santé en grève, libérer sans condition les personnes détenues en marge de la grève pacifique en cours et mettre fin aux manœuvres de harcèlement et d'intimidation visant le personnel médical, a déclaré Amnesty International le 23 mai 2025. « Alors qu'aucune solution […]



