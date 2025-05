RD Congo : Des milices soutenues par l'armée commettent des abus contre des civils dans le Sud-Kivu

par Human Rights Watch

Click to expand Image Un combattant Wazalendo se joint aux habitants qui fuient Kibati pour Goma, dans le Nord-Kivu, en République démocratique du Congo, le 26 janvier 2025. © 2025 Jospin Mwisha / AFP via Getty Images (Nairobi) – Une coalition de milices soutenues par l'armée congolaise appelée « Wazalendo » ont récemment commis des abus généralisés contre des civils dans la province du Sud-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui.Le gouvernement congolais soutient les Wazalendo (« patriotes » en swahili), en tant…



Lire l'article complet