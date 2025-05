Géorgie. Les manifestantes de plus en plus ciblées par des violences et des représailles liées au genre

par Amnesty International

En Géorgie, la police a de plus en plus souvent recours à des violences liées au genre, telles que des insultes sexistes, des menaces de violence sexuelle et des fouilles au corps illégales et dégradantes, contre les femmes qui participent à des manifestations, dans un contexte de campagne plus générale visant à intimider et punir […] The post Géorgie. Les manifestantes de plus en plus ciblées par des violences et des représailles liées au genre appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet