Ukraine : Escalade des attaques russes contre les civils

par Human Rights Watch

Click to expand Image Un immeuble résidentiel à Poltava, dans le nord-ouest de l’Ukraine, partiellement détruit le 1er février 2025 par une frappe de missile russe qui a tué 15 civils et a blessé 20 autres personnes, photographié en mars 2025. © 2025 Belkis Wille/Human Rights Watch Les attaques menées par les forces russes en Ukraine depuis janvier 2025 ont tué et blessé davantage de civils que durant la même période en 2024.Ces attaques ont violé l'interdiction des attaques indiscriminées et disproportionnées imposée par le droit international. De telles attaques, lorsqu'elles sont…



