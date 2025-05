Vietnam : Macron devrait aborder la question des droits humains lors de sa visite

par Human Rights Watch

Click to expand Image France's President Emmanuel Macron (R) greets Vietnam's President To Lam at the Elysee Palace in Paris, October 7, 2024. © 2024 Eliot Blondet/Abaca/Sipa via AP Photo (Paris) – Les récents accords entre le Vietnam et l'Union européenne et la France s'engageant à des réformes en matière de droits humains, n'ont pas conduit à une amélioration du respect des droits dans le pays, a déclaré aujourd'hui Human Rights Watch dans une lettre au président français Emmanuel Macron. Ce dernier doit se rendre à Hanoï du 25 au 27 mai 2025. 21 mai 2025 Lettre de Human Rights…



