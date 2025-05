Azerbaïdjan. La peine de prison prononcée à l’encontre du dirigeant de l’opposition Tofig Yagublu confirmée à l’issue d’un « simulacre d’audience »

par Amnesty International

En réaction à la décision de la cour d’appel de Bakou de confirmer la peine de neuf ans de prison prononcée à l’encontre de Tofig Yagublu, figure de l’opposition azerbaïdjanaise, Marie Struthers, directrice du programme Europe de l’Est et Asie centrale à Amnesty International, a déclaré : « Il est tout à fait clair que l’incarcération […] The post Azerbaïdjan. La peine de prison prononcée à l’encontre du dirigeant de l’opposition Tofig Yagublu confirmée à l’issue d’un « simulacre d’audience » appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet