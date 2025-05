UE/ Israël. L’examen des relations entre l’UE et Israël est bienvenu, mais terriblement tardif

par Amnesty International

En réaction à la décision de l'Union européenne (UE) d'entamer un examen du respect par Israël des obligations lui incombant en vertu du droit international dans le cadre de l'accord d'association UE-Israël, Eve Geddie, directrice du Bureau des institutions européennes d'Amnesty International, a déclaré : « Il s'agit d'un premier pas bienvenu, mais qui s'avère terriblement […]



