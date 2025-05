Après une décennie de conflit, l’ONU craint une hausse considérable des besoins humanitaires au Yémen

Une centaine d’organisations humanitaires, dont des agences des Nations Unies et des organisations non gouvernementales, appellent à une action urgente pour aider les Yéménites qui traversent ce qui pourrait être « leur année la plus difficile » après plus d'une décennie de conflit.



