Mali. Il est urgent de mener une enquête sur les exécutions de civils à Diafarabé

par Amnesty International

La Fédération internationale pour les droits humains (FIDH) et Amnesty International condamnent les exécutions extrajudiciaires d'une vingtaine de civils commises selon les témoins par les forces armées maliennes (FAMa) accompagnées de miliciens dozos à Diafarabé, commune de Ténenkou, région de Mopti. Les deux organisations appellent les autorités judiciaires maliennes à mener une enquête indépendante, impartiale



