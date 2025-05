Le crime organisé de plus en plus intégré dans la chaîne d'approvisionnement en or

La poussée mondiale vers les technologies d’énergie renouvelable a fortement augmenté la demande en minéraux dits critiques, augmentant le risque de criminalité, de corruption et d’instabilité dans les chaînes d’approvisionnement à mesure que les groupes criminels organisés s’infiltrent dans l’industrie minière.

