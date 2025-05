Au-delà de l’écran : quand le numérique devient un espace d’intervention en santé mentale

La nouvelle enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire révèle une augmentation inquiétante des troubles de santé mentale : 20 % des jeunes ont reçu un diagnostic de trouble anxieux en 2022-2023 par rapport à 9 % en 2010-2011 et 17 % en 2016-2017.En effet, la santé mentale des adolescents se dégrade depuis 2010, une situation alarmante et en croissance. On sait que la pandémie de Covid-19 a entraîné des répercussions sur la santé mentale des jeunes du secondaire, avec…