La Russie déclare Amnesty International « organisation indésirable », sur fond de répression accrue de l’opposition

par Amnesty International

Réagissant à l'information selon laquelle les autorités russes ont désigné Amnesty International comme « organisation indésirable », criminalisant ainsi ses activités et toute association avec l'organisation en Russie, Agnès Callamard, secrétaire générale d'Amnesty International, a déclaré : « Cette décision s'inscrit dans les efforts plus larges déployés par le gouvernement russe afin de réduire l'opposition au silence et isoler […]



