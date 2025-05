Inde. Les autorités doivent immédiatement mettre fin à une enquête « injustifiée » et libérer Ali Khan Mahmudabad

par Amnesty International

Réagissant à l'arrestation d'Ali Khan Mahmudabad à Delhi, en Inde, pour « sédition » à la suite de son message sur les réseaux sociaux, Aakar Patel, président du bureau exécutif d'Amnesty International Inde, a déclaré : « La police de l'Haryana doit cesser de traiter Ali Khan Mahmudabad comme un criminel simplement parce qu'il a exprimé une opinion. L'arrestation



