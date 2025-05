L'Assemblée générale de l’ONU devrait agir à l’égard de la Corée du Nord

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des Sud-Coréens regardaient un journal télévisé sur un écran géant à la gare de Séoul, le 28 février 2025 ; ce jour-là, la Corée du Nord a confirmé que son armée avait effectué, deux jours plus tôt, des tests de tirs de missiles de croisière stratégiques en mer Jaune, située le long de la côte ouest des deux pays. © 2025 Sipa via AP Images (New York, 18 mai 2025) – L'Assemblée générale des Nations Unies devrait créer un nouvel organe chargé d'examiner les liens entre le système répressif du gouvernement nord-coréen et ses programmes militaires, notamment le développement…



Lire l'article complet