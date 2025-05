Yémen. Il faut enquêter sur une frappe aérienne américaine qui a tué des dizaines de migrants

par Amnesty International

Un centre de détention pour migrants à Saada, dans le nord-ouest du Yémen, a été la cible d'une frappe aérienne américaine le 28 avril, qui a fait des dizaines de morts et de blessés et doit faire l'objet d'une enquête pour violation du droit international humanitaire, a déclaré Amnesty International le 19 mai 2025, alors que […]



