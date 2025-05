Syrie. Le nouveau gouvernement doit donner la priorité aux mesures en faveur de la justice et de la vérité afin d’éviter de nouvelles exactions

par Amnesty International

Le nouveau gouvernement syrien doit prendre immédiatement des mesures concrètes en faveur de la justice, de la vérité et de réparations, afin de s'attaquer à l'héritage dévastateur des atteintes aux droits humains commises dans le pays, et entreprendre de toute urgence des réformes fondées sur les droits humains afin d'empêcher de nouvelles violations, a déclaré […]



