Europe. La décision d’une juridiction de Bruxelles sur les publicités basées sur la surveillance représente une grande victoire pour le droit au respect de la vie privée

par Amnesty International

Réagissant à la décision de la Cour d’appel de Bruxelles établissant que le modèle de consentement concernant la publicité basée sur la surveillance des activités des internautes utilisé par les grandes entreprises technologiques telles que Google, Microsoft, Amazon et X en Europe est incompatible avec la législation européenne sur les données privées, Hannah Storey, conseillère […] The post Europe. La décision d’une juridiction de Bruxelles sur les publicités basées sur la surveillance représente une grande victoire pour le droit au respect de la vie privée appeared first on Amnesty International.…



Lire l'article complet