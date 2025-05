Chine/Tibet : Le Panchen-Lama soumis à une disparu forcée depuis 30 ans

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des nonnes bouddhistes tibétaines vivant en exil à Dharmsala, en Inde, participaient à un rassemblement le 17 mai 2017, à l’occasion du 22ème anniversaire de l’enlèvement par les autorités chinoises de Gedhun Choekyi Nyima, le 17 mai 1995 ; ce garçon de six ans avait été reconnu par le Dalaï-Lama comme le 11ème Panchen-Lama (autre figure religieuse importante au Tibet). © 2017 AP Photo/Ashwini Bhatia (New York, 15 mai 2025) – Le gouvernement chinois devrait libérer le 11e Panchen-Lama, Gendun Choki Nyima, et ses parents, que les autorités chinoises ont soumis…



