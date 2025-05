Tchad : Un chef de l'opposition arrêté

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le premier ministre de l'époque Succès Masra, chef du principal parti d'opposition au Tchad, Les Transformateurs, vote à N'Djamena, au Tchad, le 6 mai 2024. © 2024 Photo par JORIS BOLOMEY/AFP via Getty Images (New York) – Les autorités tchadiennes ont arrêté Succès Masra, l'ancien Premier ministre et chef du principal parti d'opposition du Tchad, tôt dans la matinée du 16 mai 2025 dans sa résidence à N'Djamena, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui.L'arrestation de Succès Masra fait craindre une escalade du harcèlement et des menaces à l'encontre du parti…



