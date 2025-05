Guerre au Soudan : le Tchad à nouveau débordé par l’afflux des réfugiés du Darfour

Le Tchad a vu plus de 67.000 réfugiés affluer du Soudan voisin pour échapper à la guerre, un record en 2025, et la situation est loin de se stabiliser après plus deux années d’un conflit d’une rare violence au Nord Darfour.



Lire l'article complet