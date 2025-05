« Je suis chez moi, et jamais je ne partirai » : Déplacements forcés de Palestinien·ne·s par Israël

par Amnesty International

Mon petit coin de paradis Ma maison à Batn Al Hawa, bien que modeste et ancienne, occupe une place précieuse dans mon cœur. C'est la maison où je suis né et où j'ai grandi. Ma grand-mère l'a achetée en 1966 après avoir déménagé avec ses fils, mon père et mes oncles, du quartier d'Al Sharaf […]



