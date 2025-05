RDC : plus de 1.300 militaires et policiers non armés évacués de Goma en deux semaines

Plus de 1.300 militaires et policiers congolais non armés, ainsi que leurs personnes à charge, ont été évacués avec succès des locaux de la Mission de paix des Nations Unies (MONUSCO) à Goma vers Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo (RDC), dans le cadre d’une opération qui a duré semaines.

