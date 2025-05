Libye : Le rôle de la CPI est essentiel pour obtenir justice

par Human Rights Watch

Click to expand Image Les Ambassadeurs des pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies participaient à une session du Conseil au siège de l’ONU à New York, le 17 juillet 2023. © 2023 Spencer Platt/Getty Images (New York) - Le briefing sur la Libye que le Procureur de la Cour pénale internationale (CPI) présentera au Conseil de sécurité des Nations Unies met en lumière le rôle essentiel de la Cour pour rendre la justice dans ce pays, dans un contexte de tentatives visant à affaiblir le mandat mondial de la CPI, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Le 15 mai, le…



