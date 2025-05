Russie. Des professionnel·le·s de l’édition arrêtés dans le cadre d’une campagne anti-LGBTI

par Amnesty International

En réaction à l'arrestation par les forces de sécurité russes d'au moins 10 professionnel·le·s de l'édition à Moscou, pour des accusations liées à des faits d'« extrémisme » en raison d'allégations de « propagande LGBTI » dans des ouvrages publiés par des imprimeries affiliées, Natalia Zviagina, directrice du bureau d'Amnesty International en Russie, a déclaré : « Dans le cadre de leur […]



