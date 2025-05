Cameroun. La déplorable condamnation à perpétuité d’un militant pacifiste est un « affront à la justice »

par Amnesty International

La condamnation à perpétuité du militant pacifiste anglophone Abdu Karim Ali est un affront à la justice et il doit être libéré immédiatement, a déclaré Amnesty International aujourd'hui, après avoir obtenu le jugement le condamnant. Abdu Karim Ali, qui était accusé de « faits d'hostilité contre la patrie » et de « sécession », a été […]



