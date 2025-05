Libye. Le Gouvernement d’unité nationale doit veiller à ce que les chefs de milices rendent des comptes au lendemain de la flambée de violence à Tripoli

par Amnesty International

En réaction aux affrontements armés qui ont éclaté le 12 mai 2025 à Tripoli entre diverses milices et ont abouti à la reddition de nombreux membres de la tristement célèbre milice de l'Autorité de soutien à la stabilité (SSA) et à l'assassinat de son chef, Abdel Ghani al Kikli, alias « Gheniwa », et en réaction aux décisions prises […]



