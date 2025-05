Russie. La condamnation de l’observateur électoral Grigory Melkonyants est une attaque éhontée contre le militantisme pacifique

par Amnesty International

En réaction à la condamnation du militant de la société civile et prisonnier d'opinion russe Grigory Melkonyants à cinq ans d'emprisonnement, Marie Struthers, directrice du programme Europe de l'Est et Asie centrale d'Amnesty International, a déclaré : « Les autorités russes ont lancé cette procédure pénale pour réduire au silence l'un des observateurs électoraux les plus respectés […]



