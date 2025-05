Pourquoi Mars est-elle rouge ?

Quand on observe le ciel nocturne, il n’est pas évident de distinguer les couleurs des astres. Souvent, ils apparaissent comme de simples points blancs. Quelques objets font exception à la règle, et Mars est certainement le meilleur exemple. Sa teinte rougeâtre est si évidente qu’elle a été associée au sang et, partant, au dieu de la guerre, dès l’Antiquité…