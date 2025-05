Soudan du Sud. Le Conseil de sécurité de l’ONU doit renouveler et faire respecter l’embargo sur les armes afin de protéger la population civile

par Amnesty International

Le déploiement de soldats ougandais armés et d'équipements militaires au Soudan du Sud depuis le 11 mars dernier constitue une violation flagrante de l'embargo sur les armes, a déclaré Amnesty International le 14 mai 2025, en amont du vote du Conseil de sécurité de l'ONU prévu ce mois-ci sur le renouvellement de l'embargo. Les Forces de défense […]



